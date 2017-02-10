Добрые поступки знаменитостей

Добрые поступки присущи не только обычным людям, и знаменитости нам смело это доказывают! Несмотря на свои статусы и богатства, они такие же люди, которые, не боясь, могут помочь кому-то в тяжелой ситуации.

Киану Ривз

Киану Ривз заработал репутацию самого доброго человека в Голливуде неспроста – несмотря на свои вечные трагедии Киану старается жить и делать что-то доброе в этом мире. Самая известная история произошла после съемок фильма «Матрица» - Ривз отказался от своего будущего гонорара в размере $ 80 миллионов в пользу команды спецэффектов и костюмеров, объяснив это тем, что именно они заслуживают таких денег за успех этого фильма. Киану также купил всей команде каскадеров по мотоциклу, а одному из рабочих, который строил декорации, Киану подарил $ 20 000, узнав, что у парня личные проблемы. В остальное время актер просто любил покупать всем работающим на съемках ланч, и старался всегда познакомиться с каждым, с кем работал. В 1997 году Киану провел утро вместе с бездомным в Голливуде – актер, гуляя, увидел бездомного человека, и решил присесть к нему, побеседовать о жизни, а заодно и позавтракать вместе. Может, у кого-то возник вопрос «Почему он ему просто денег не дал?», но тут дело совсем в другом – Ривз живет на одной ступени со всеми без исключения людьми, поэтому он может запросто заговорить с прохожим или бездомным. Также он, как и обычные люди, ездит в метро, и уступает место женщинам. Кроме обычных человеческих поступков, Киану также жертвует большие суммы денег. Когда его сестра заболела лейкемией, он вложил более $ 5 миллионов в исследование болезни, а также заботился о ней, откладывая все съемки и дела. Ривз основал собственный фонд по борьбе с раком, и это далеко не все его добрые поступки, ведь множество информации недоступно СМИ, но одно сказать точно можно – Киану Ривз заслуживает звание добрейшего человека в Голливуде!

Криштиану Роналду

В марте 2014 года Криштиану Роналду получил письмо от одной семьи, которая писала ему с просьбой подарить им пару подписанных кроссовок и майку. Семье были необходимы эти вещи для того, чтобы продать их на аукционе. Причиной такому поступку являлась острая нехватка денег для оплаты операции для их 10-месячного ребенка. Малыш находился между жизнью и смертью, а цена операции составляла 66 000 евро. Роналду послам им подписанные кроссовки, майку и чек на 83 000 евро.

Райан Гослинг

Звезда «Дневника памяти» - Райан Гослинг - известен не только своей актерской карьерой. В Интернет довольно часто просачиваются истории его неожиданного героизма. На одной из улиц Нью-Йорка началась драка, никто из людей не вмешался в нее, как неожиданно появился Райан и начал разнимать людей. Оказалось, что вор украл одну из работ уличного художника – так началась потасовка. Гослинг не только успокоил двух людей, он еще предложил деньги художнику за поврежденную картину. Райан также спас британскую писательницу Лори Пенни - когда она переходила дорогу, то смотрела не в ту сторону, которую нужно, и чуть не попала под машину. Гослинг схватил девушку и отнес ее в безопасное место. Еще один добрый поступок случился на улице Палм-Спрингс, где Райан заметил посреди трассы испуганного щенка. Актер вышел из своего автомобиля, пробрался между движущихся машин к собаке, взял ее на руки и отнес хозяину.

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