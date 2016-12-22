УКРАИНА

МИР

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Стали известны новые подробности убийства посла России в Турции и ликвидации стрелка

0

Алтынташ прошел на выставку с пистолетом и сразу занял место за спиной посла

Алтынташ прошел на выставку с пистолетом и сразу занял место за спиной посла

Стрелок пронес пистолет на открытие выставки, воспользовавшись удостоверением полицейского, а после убийства отказался сдаваться

Сегодня стали известны новые подробности убийства в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова.

Как пишет издание 1news.az, убивший посла РФ 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ пришел на открытие фотовыставки с пистолетом (Canik турецкого производства, калибра 9x19), на который на входе среагировал металлоискатель. Но Алтынташ показал удостоверение полицейского и беспрепятственно прошел в галерею, где стал за спиной посла.
В общей сложности Алтынташ произвел 11 выстрелов, из них 9 – в посла.
После стрельбы до прибытия спецназа сотрудник дорожной полиции постарался вступить с преступником в переговоры: «Сдайся, брось пистолет, и я вытащу тебя отсюда живым», - говорил он ему..

На что Алтынташ ответил: «Теперь мне уже отсюда живым не выйти, я и приходил не для того, чтобы уйти живым.
Приблизительно через 25 минут убийца был ликвидирован на месте преступления.
Турецки СМИ приводят подробности ликвидации убийцы посла. По их данным, получив ранение в ногу, убийца упал, но продолжал стрелять, перезарядив пистолет. Когда он засунул руку в карман, полицейские подумали, что он террорист-смертник, собиравшийся взорвать бомбу.
«А между тем в зале было много гражданских, и российский посол мог еще быть жив», - рассказали СМИ сотрудники правоохранительных органов. Тогда полицейские еще не знали, что убийца - их коллега.

По данным полиции, Алтынташ получил семь ранений, смертельной оказалась пуля, попавшая ему в шею.

Ранее «Комментарии» писали о том, что после допроса родственники убийцы Андрей Карлова отпущены на свободу.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: посол, убийство, Турция

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В Турции из-под ареста освободили родственников убийцы посла России

В Турции из-под ареста освободили родственников убийцы посла России

"> Убитому в Анкаре послу РФ Андрею Карлову присвоили звание Героя России

Убитому в Анкаре послу РФ Андрею Карлову присвоили звание Героя России

"> Вооруженный мужчина открыл стрельбу у американского посольства в Анкаре

Вооруженный мужчина открыл стрельбу у американского посольства в Анкаре

"> Покушение на посла России в Анкаре совершил сотрудник спецназа полиции

Покушение на посла России в Анкаре совершил сотрудник спецназа полиции

Загрузка...

Последние новости

17:40

Колумбию стала страной года по версии The Economist

17:29

Лукашенко подарил Кучме игрушечного петуха (видео)

17:19

У «Боруссии» новый тренер

17:10

Киевский суд разрешил обыскать Администрацию Путина по делу Януковича

Читать все »

Последние статьи

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Деньги
Приват Банк

Три секрета национализации «Приватбанка» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Вниманию водителей!

Вниманию водителей! »

Харьков

Под Харьковом тюремщики разрушили надежды осужденного

Под Харьковом тюремщики разрушили надежды осужденного »

Донбасс

Донетчина получила новый сервисный центр МВД (ФОТО)

Донетчина получила новый сервисный центр МВД (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.