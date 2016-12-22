Стали известны новые подробности убийства посла России в Турции и ликвидации стрелка

Стрелок пронес пистолет на открытие выставки, воспользовавшись удостоверением полицейского, а после убийства отказался сдаваться

Сегодня стали известны новые подробности убийства в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова.

Как пишет издание 1news.az, убивший посла РФ 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ пришел на открытие фотовыставки с пистолетом (Canik турецкого производства, калибра 9x19), на который на входе среагировал металлоискатель. Но Алтынташ показал удостоверение полицейского и беспрепятственно прошел в галерею, где стал за спиной посла.

В общей сложности Алтынташ произвел 11 выстрелов, из них 9 – в посла.

После стрельбы до прибытия спецназа сотрудник дорожной полиции постарался вступить с преступником в переговоры: «Сдайся, брось пистолет, и я вытащу тебя отсюда живым», - говорил он ему..

На что Алтынташ ответил: «Теперь мне уже отсюда живым не выйти, я и приходил не для того, чтобы уйти живым.

Приблизительно через 25 минут убийца был ликвидирован на месте преступления.

Турецки СМИ приводят подробности ликвидации убийцы посла. По их данным, получив ранение в ногу, убийца упал, но продолжал стрелять, перезарядив пистолет. Когда он засунул руку в карман, полицейские подумали, что он террорист-смертник, собиравшийся взорвать бомбу.

«А между тем в зале было много гражданских, и российский посол мог еще быть жив», - рассказали СМИ сотрудники правоохранительных органов. Тогда полицейские еще не знали, что убийца - их коллега.

По данным полиции, Алтынташ получил семь ранений, смертельной оказалась пуля, попавшая ему в шею.

Ранее «Комментарии» писали о том, что после допроса родственники убийцы Андрей Карлова отпущены на свободу.