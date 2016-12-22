Сотрудники белого дома напугали Обаму снеговиками (фото)

Сотрудники Белого дома, зная, что президент США Барак Обама панически боится снеговиков, решили напугать американского лидера. Об этом сообщил официальный фотограф Белого дома Пит Соуза

По его словам, в Розовом саду стояли четыре снеговика, однако рабочие их решили подвинуть ближе к Овальному кабинету, где обычно работает Барак Обама.

Снеговики оказались слишком тяжелыми, и их было не так легко поднять.

«Но однажды утром, перед тем, как президент пришел в кабинет, кое-кто из работников – не скажу, кто – наконец перетащил всех снеговиков, чтобы каждый из них заглядывал в отдельное окно», – отметил фотограф, на своей странице в Instagram написал Соуза.

После этой шутки в официальном Instagram Белого дома появилось фото снеговика, который смотрит на президента, с подписью: «Хочешь слепить снеговика?».