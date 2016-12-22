УКРАИНА

МИР

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Сотрудники белого дома напугали Обаму снеговиками (фото)

0

Обама боится снеговиков, рабочие решили его напугать

Обама боится снеговиков, рабочие решили его напугать

Сотрудники Белого дома, зная, что президент США Барак Обама панически боится снеговиков, решили напугать американского лидера. Об этом сообщил официальный фотограф Белого дома Пит Соуза

По его словам, в Розовом саду стояли четыре снеговика, однако рабочие их решили подвинуть ближе к Овальному кабинету, где обычно работает Барак Обама.

Снеговики оказались слишком тяжелыми, и их было не так легко поднять. 

«Но однажды утром, перед тем, как президент пришел в кабинет, кое-кто из работников – не скажу, кто – наконец перетащил всех снеговиков, чтобы каждый из них заглядывал в отдельное окно», – отметил фотограф, на своей странице в Instagram написал Соуза. 

После этой шутки в официальном Instagram Белого дома появилось фото снеговика, который смотрит на президента, с подписью: «Хочешь слепить снеговика?».

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: снеговик, США, Обама

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Новоизбранного президента США будут инаугурировать три дня

Новоизбранного президента США будут инаугурировать три дня

"> В Белом доме заявили о личном участии Путина в хакерских атаках

В Белом доме заявили о личном участии Путина в хакерских атаках

"> Обама пообещал отомстить России за вмешательство в выборы

Обама пообещал отомстить России за вмешательство в выборы

"> Обама расскажет миру, как он борется с терроризмом

Обама расскажет миру, как он борется с терроризмом

Загрузка...

Последние новости

17:29

Лукашенко подарил Кучме игрушечного петуха (видео)

17:19

У «Боруссии» новый тренер

17:10

Киевский суд разрешил обыскать Администрацию Путина по делу Януковича

17:04

США включили крупнейший китайский онлайн-ритейлер в черный список

Читать все »

Последние статьи

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Деньги
Приват Банк

Три секрета национализации «Приватбанка» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

Донетчина получила новый сервисный центр МВД (ФОТО)

Донетчина получила новый сервисный центр МВД (ФОТО) »

Запорожье

Вниманию водителей!

Вниманию водителей! »

Одесса

В Одесской области возле одной из больниц вырубили елки

В Одесской области возле одной из больниц вырубили елки »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.