Молодые американцы не хотят съезжать от родителей

Показатель проживающих с родственниками молодых граждан США побил 75-летний рекорд

Доля молодых граждан США, живущих в одном доме или квартире со своими родителями или родственниками, достигла 40% и побила 75-летний рекорд. Об этом со ссылкой на данные консалтинговой компании в сфере недвижимости Trulia сообщила сегодня газета Wall Street Journal.

Издание отмечает, что, несмотря на стабильный рост национальной экономики и увеличение числа рабочих мест, американцы в возрасте от 18 до 34 лет все еще живут со своими родителями. Более того, число тех из них, кто предпочитает такое проживание, растет с 2005 года. В докризисный период около 70% молодых граждан США жили отдельно.

Подчеркивается, что отличие от прежних посткризисных лет заключается в том, что сейчас восстановление экономики не сопровождается ростом стремления молодежи к жилищной автономности. Таким образом, спрос на жилье падает. Так, число граждан США в возрасте до 30 лет увеличилось за десять лет на 5 млн. человек, количество же домохозяйств в этой возрастной группе возросло за тот же период лишь на 200 тыс.

По словам аналитиков, такое положение дел объясняется увеличившейся в последнее время во многих городах арендной платой и ужесточением условий предоставления ипотечного кредита. Эксперты в сфере недвижимости полагают, что новая тенденция носит временный характер, но как долго она продлится, пока никто не берется предсказывать.