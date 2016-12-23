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Названы самые главные научные открытия 2016 года

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обнародованы открытия за 2016 год

обнародованы открытия за 2016 год

В рейтинг прорывов года по версии издания Science попало обнаружение гравитационных волн коллаборацией LIGO и открытие напоминающей Землю экзопланеты у ближайшей к Солнцу звезде Проксима Центавра b. 

Также была отмечена победу искусственного интеллекта AlphaGo, разработанного компанией Google DeepMind, над профессиональным игроком в го Ли Седолем. Это событие сравнивают с шахматным матчем между программой DeepBlue и Гарри Каспаровым. 

Четвертую строчку в рейтинге заняло открытие, свидетельствующее, что удаление состарившихся клеток (потерявших способность к делению) у мышей среднего возраста способствует удлинению продолжительности жизни. 

Также свое место в рейтинге заняло обнаружение у человекообразных обезьян модели психического состояния (англ. theory of mind), которая позволяет определять желания и намерения у других. Кроме того, место в списке получила разработка компьютерных программ, позволяющих спрогнозировать свойства белков, и получение живых мышей из выращенных в лабораторных условиях яйцеклеток. 

В числе других присутствующих в топе научных работ — данные о расселении древних людей, изначально обитавших в Африке, по всему миру в результате одной-единственной миграции, создание портативного устройства для расшифровки ДНК, а также разработка лишенных дефектов линз из метаматериалов. 

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Теги: научные работы, открытия

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