Неизвестные захватили самолет A320 ливийских авиалиний

Неизвестные захватили самолет который следовал по маршруту из ливийского города Себа в Триполи, на борту которого находится 118 человек.

Требования угонщики пока что не выдвигали, однако известно, что они угрожали взорвать самолет.

Премьер-министр Мальты на странице в Twitter написал, что он был осведомлен о потенциальной угрозе угона самолета.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM