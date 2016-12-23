Неизвестные захватили самолет A320 ливийских авиалиний

Неизвестные захватили самолет который следовал по маршруту из ливийского города Себа в Триполи, на борту которого находится 118 человек.

Требования угонщики пока что не выдвигали, однако известно, что они угрожали взорвать самолет.

Премьер-министр Мальты на странице в Twitter написал, что он был осведомлен о потенциальной угрозе угона самолета.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Службы экстренного реагирования Мальты приведены в полную готовность. Afriqiyah Airways – ливийская государственная авиакомпания. Авиакомпания создана в апреле 2001 года. Рейсы авиакомпании соединяют Триполи с Парижем, Брюсселем, Лондоном, Римом и Амстердамом