США применили санкции еще к 23 компаниям из России и Крыма

Министерство торговли США чтобы обеспечить эффективность действующих санкций в отношении России за нарушение международного права и разжигания конфликта на востоке Украины добавило в санкционный список еще 23 компании из РФ и из оккупированного Крыма.

27 декабря данный перечень новых подсанкционных субъектов будет обнародован официально, только после этого санкции против них и вступят в силу.

В список попали российские оборонные компании, среди них семь дочерних организаций концерна «Алмаз-Антей» и восемь дочерних компаний концерна «Радиоэлектронные технологии» и две российские компании в оккупированном Крыму - «Крымские порты» и «Крымская железная дорога».

При этом, из нового перечня Министерства торговли несколько субъектов уже находятся под другими санкционными ограничениями США, которые объявляло ранее Министерство финансов этой страны.