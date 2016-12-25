Российский Ту-154 с военными, артистами и журналистами рухнул в Черное море

Пассажиры самолета летели в Сирию поздравлять с Новым годом российских военнослужащих

Сегодня утром вылетевший после дозаправки из Сочи самолет Ту-154, на борту которого находилось 92 человека упал в Черное море. Самолет вез российских военных, артистов и журналистов для на сирийскую авиабазу «Хмеймим», где те должны были участвовать в новогодних поздравлениях российских военнослужащих. В частности, на борту находились 68 артистов знаменитого ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, а также съемочные группы «Первого канала», телеканала «Звезда» и телеканала НТВ.

Через несколько минут после взлета самолет исчез с радаров. Позже Минобороны РФ сообщило, что обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50-70 метров. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны по статье «Нарушение правил безопасности полетов или подготовки в ним».

Сообщается, что В Адлер в срочном порядке вылетела Комиссия Минобороны России. Российские СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут, что рассматриваются две основные версии причин падения самолета - ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.

Ранее«Комментарии» писали о том, что российский истребитель СУ-33 упал в Средиземнназваны две основные версииое море после выполнения боевой задачи в Сирии.