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Мир

В Чили произошло мощное землетрясение

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Информации о жертвах и разрушениях пока нет

Информации о жертвах и разрушениях пока нет

У Побережья Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6  балла.  Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что толчки были зафиксированы в 11:22 по местному времени (16:22 по Киеву). Эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.

О разрушениях и жертвах информации нет.

Ранее "Комментарии" писали о том, что на Филиппины надвигается мощный тайфун.

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Теги: стихия, Чили

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