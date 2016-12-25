В Чили произошло мощное землетрясение

У Побережья Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6 балла. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что толчки были зафиксированы в 11:22 по местному времени (16:22 по Киеву). Эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к юго-востоку от города Пуэрто-Кельон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.

О разрушениях и жертвах информации нет.

Ранее "Комментарии" писали о том, что на Филиппины надвигается мощный тайфун.