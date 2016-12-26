В Москве найден мертвым топ-менеджер Роснефти, который отвечал за секретные документы

В центре Москвы был найден мертвым руководитель аппарата главы Роснефти Игоря Сечина Олег Еровинкин который отвечал за секретные документы.

По предварительным данным, причиной смерти 61-летнего Еровинкина стал сердечный приступ. Мужчину нашли в его собственном автомобиле марки Lexus, передают РИА Новости.

Олег Еровинкин был генералом ФСБ. Он служил в органах госбезопасности с 1976 года, а в 90-х он работал в администрации президента Бориса Ельцина.

В Роснефти Еровинкин работал с 2012 года. Он отвечал за секретные документы.