В Москве найден мертвым топ-менеджер Роснефти, который отвечал за секретные документы
26/12/2016 17:33
«Кошелек» Роснефти и Игоря Сечина найден мертвым
В центре Москвы был найден мертвым руководитель аппарата главы Роснефти Игоря Сечина Олег Еровинкин который отвечал за секретные документы.
По предварительным данным, причиной смерти 61-летнего Еровинкина стал сердечный приступ. Мужчину нашли в его собственном автомобиле марки Lexus, передают РИА Новости.
Олег Еровинкин был генералом ФСБ. Он служил в органах госбезопасности с 1976 года, а в 90-х он работал в администрации президента Бориса Ельцина.
В Роснефти Еровинкин работал с 2012 года. Он отвечал за секретные документы.
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Теги: Роснефть
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