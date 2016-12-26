В Турции построят 175 новых тюрем

Имеющиеся 372 тюрьмы не могут вместить всех заключенных

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что в 2017 году будет построено 175 новых тюрем, и рассказал, что по состоянию на октябрь 2016 года в 372 турецких тюрьмах находилось 194 тыс. заключенных. Об этом министр сообщил в письменном заявлении на запрос от Республиканской народной партии Турции, сообщает Turkish Minute, передает Капитал.

По словам Боздага, турецкие тюрьмы могут вместить 189 тыс. человек. При этом по состоянию на октябрь 2016 года, в 372 тюрьмах находились 194 973 человека.

«Турция решила выпустить 38 тысяч осужденных в августе для того, чтобы освободить место для предполагаемых заговорщиков против правительства после июльской попытки переворота», – сообщает издание.