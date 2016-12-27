Вместе с боярышником в России хотят запретить йод и зелёнку .

Вместе с боярышником в России хотят отпускать по рецептам йод и зелёнку .

В российском правительстве идет дискуссия о том, какие спиртосодержащие препараты следует добавить в список рецептурных, рассказал курирующий алкогольный рынок вице-премьер Александр Хлопонин. По его словам, в том числе, обсуждается включение в список йода и зеленки, передает ТАСС.

«Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты», — рассказал Хлопонин. По его словам, идет дискуссия, нужно ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или также добавить в него йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты.

Вице-премьер при этом выразил уверенность, что валокордин начнет отпускаться в аптеках по рецепту. «Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения — однозначно», — подчеркнул он.

Российские власти задумались о запрете свободной продажи спиртосодержащих медицинских препаратов, в том числе, валокордина, после массового отравления концентратом «Бояршыник» в Иркутске, жертвами которого стали 77 человек

26 января в России начал действовать запрет на продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25%. Под действие указа не попадают стеклоочистители и парфюмерия. Постановление о запрете было одобрено премьером Медведевым.