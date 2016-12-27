Турецкие полицейские устроили погоню за баранами

Правоохранители перепутали похитителей скота с террористами

Турецкая жандармерия после долгой погони захватила грузовик, который перевозил не взрывчатку, как предполагали силовики, а украденных овец, пишет газета Hurriet.

Погоня за перегруженным фургоном произошла в провинции Мерсин на юге страны, где для предотвращения терактов власти ввели дополнительные меры безопасности.

Полицейские хотели остановить машину для проверки, но водитель не отреагировал на сигнал и попытался скрыться. Задержать грузовик правоохранители смогли только после того, как сотрудники транспортной полиции перекрыли дорогу.

Осмотрев машину, силовики выяснили, что водитель и два его сообщника везли стадо из 57 овец, похищенных у местного скотовода. Предполагаемых злоумышленников арестовали, а отару вернули законному владельцу. В тесном грузовике во время погони двое животных задохнулись.