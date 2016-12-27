Турецкие полицейские устроили погоню за баранами
27/12/2016 21:13
Водитель и два его сообщника везли стадо из 57 овец, похищенных у местного скотовода
Правоохранители перепутали похитителей скота с террористами
Турецкая жандармерия после долгой погони захватила грузовик, который перевозил не взрывчатку, как предполагали силовики, а украденных овец, пишет газета Hurriet.
Погоня за перегруженным фургоном произошла в провинции Мерсин на юге страны, где для предотвращения терактов власти ввели дополнительные меры безопасности.
Полицейские хотели остановить машину для проверки, но водитель не отреагировал на сигнал и попытался скрыться. Задержать грузовик правоохранители смогли только после того, как сотрудники транспортной полиции перекрыли дорогу.
Осмотрев машину, силовики выяснили, что водитель и два его сообщника везли стадо из 57 овец, похищенных у местного скотовода. Предполагаемых злоумышленников арестовали, а отару вернули законному владельцу. В тесном грузовике во время погони двое животных задохнулись.
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Теги: погоня, овцы, бараны, террористы
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