Литва закроет вузы

К 2025 году в стране предлагается оставить три-пять университетов, одну или две художественные академии и одну военную академию

Министр образования и науки Литвы Юргита Петраускене в беседе с порталом Delfi.lt признала, что государство не может обеспечить условий для осуществления конкурентной деятельности во всех своих вузах.

Ранее сейм Литвы постановил «оптимизировать» сеть университетов, и теперь правительство готовит план реорганизации. В рамках оптимизации сети высших школ в стране к 2025 году предлагается оставить три-пять университетов, одну или две художественные академии и одну военную академию. В частности, в Вильнюсе планируется оставить два университета, одну или две художественные академии и военную академию. В Каунасе планы предусматривают сохранение одного или двух университетов, в Клайпеде – университета или его филиала, в Шяуляе – подразделение университета или колледж.

Напомним, что все последние годы Литва переживает огромный отток населения (выехало уже около 1 млн. человек), вынуждающий власти идти на сокращение всех социальных структур. По оценке экспертов, больше половины трудовых мигрантов – люди в возрасте от 19 до 35 лет. Таким образом, Литва теряет молодых людей, за образование которых уже заплатила.

Исследователь миграционных процессов Дайнюс Паукште подсчитал, что затраты Литвы на то, чтобы вырастить ребенка, составляют около 60 тыс. евро. Соответственно миллион литовских мигрантов означает, что государство зря вложило 60 млрд. евро. При этом госдолг страны недавно достиг 17 млрд. евро. Еврокомиссия прогнозирует, что из-за эмиграции и низкой рождаемости Литва к 2030 году утратит 35% жителей трудоспособного возраста – это самый большой показатель в ЕС.