На Филиппинах во время боксерского поединка прогремел взрыв

Взрывное устройство привели в действие дистанционно, пострадали 16 человек

В провинции Лейте на Филиппинах при взрыве, который прогремел во время боксерского поединка пострадали 33 человека. Инцидент произошел вечером 28 декабря вечером у торгового центра, в котором проводился поединок.

Сообщается, что взрывное устройство было приведено в действие дистанционно, с помощью телефона.

В полиции не сообщают, кого подозревает в организации взрыва. Ответственность за случившееся не взяла пока ни одна из террористических группировок. Известно, что это уже вторая подобная атака.

Ранее «Комментарии» писали о том, что 24 декабря на Филиппинах прогремел взрыв у католического храма, когда там проходила служба. Пострадали 16 человек.