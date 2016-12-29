На Филиппинах во время боксерского поединка прогремел взрыв
29/12/2016 09:00
За последние дни на Филиппинах это уже вторая подобная атака
Взрывное устройство привели в действие дистанционно, пострадали 16 человек
В провинции Лейте на Филиппинах при взрыве, который прогремел во время боксерского поединка пострадали 33 человека. Инцидент произошел вечером 28 декабря вечером у торгового центра, в котором проводился поединок.
Сообщается, что взрывное устройство было приведено в действие дистанционно, с помощью телефона.
В полиции не сообщают, кого подозревает в организации взрыва. Ответственность за случившееся не взяла пока ни одна из террористических группировок. Известно, что это уже вторая подобная атака.
Ранее «Комментарии» писали о том, что 24 декабря на Филиппинах прогремел взрыв у католического храма, когда там проходила служба. Пострадали 16 человек.
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