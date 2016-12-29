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Мир

Сбербанк России спишет долги погибших в крушении Ту-154 над Черным морем

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Отделения банка будут работать и в праздники, чтобы выплатить компенсации родным погибших

Отделения банка будут работать и в праздники, чтобы выплатить компенсации родным погибших

Для погашения долга родственники погибших должны подать заявления в Сбербанк

Долги погибших в крушении авиалайнера Минобороны России будут списаны Сбербанком РФ. Об этом сообщил  глава Минтранса Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы.

Родственникам погибших нужно будет подать заявления на погашение кредитов. Причем  некоторые отделения Сбербанка  будут работать и в новогодние праздники, чтобы  выплатить  компенсации родственникам погибших.

Напомним, ранее в страховой компании СОГАЗ  сообщили, что родственники погибших военных получат компенсации  до 7,8 млн  рублей, а родные  гражданских  - до трех млн рублей.

Ранее «Комментарии» писали о том, что стало известно как будут хоронить жертв крушения самолета Минобороны РФ с 92 людьми на борту.

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Теги: Ту-154, крушение, долги

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   © «Комментарии:», 2016

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