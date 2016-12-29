На юго-западе Рима прогремел взрыв, есть погибшие (видео)

На юго-западе Рима в Ацилии в результате взрыва бытового газа обрушился двухэтажный жилой дом, в результате чего погибли 40-летняя мать и ее 8-летняя дочь.

Происшествие произошло в 14 часов по местнму времени, спустя час после начала спасательной операции из-под завалов были извлечены двое пожилых жильцов. Пара получила ранения разной степени тяжести и их госпитализировали.

Причиной аварии, по предварительным данным, является взрыв бытового газа.

Улица, где случился инцидент, застроена небольшими двух- или трехэтажными домами и особняками