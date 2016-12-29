На Керченской переправе столкнулись два парома

В ходе швартовки железнодорожный паром «Анненков» задел автопаром «Елена.

"В порту «Кавказ» железнодорожный паром «Анненков», выполняя швартовые операции, соприкоснулся с автопаромом «Елена», в результате чего паром «Елена» получил незначительные повреждения», – говорится в сообщении.

Железнодорожный паром «Анненков» рано утром выполнял швартовку и не заметил, что рядом находится автомобильный паром «Елена».

Как сообщали «Комментарии», паромная Керченская переправа наряду с аэропортом «Симферополь» является основной транспортной артерией, соединяющей Россию и Крым.

фото: joinfo.ua