На Керченской переправе столкнулись два парома

В ходе швартовки железнодорожный паром «Анненков» задел автопаром «Елена.
"В порту «Кавказ» железнодорожный паром «Анненков», выполняя швартовые операции, соприкоснулся с автопаромом «Елена», в результате чего паром «Елена» получил незначительные повреждения», – говорится в сообщении.
Железнодорожный паром «Анненков» рано утром выполнял швартовку и не заметил, что рядом находится автомобильный паром «Елена».
Как сообщали «Комментарии», паромная Керченская переправа наряду с аэропортом «Симферополь» является основной транспортной артерией, соединяющей Россию и Крым.
фото: joinfo.ua
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Теги: переправа, керченская переправа, Крым
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