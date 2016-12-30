В Турции намерены расширить полномочия президента

Поданный в парламент Турции законопроект предусматривает упразднение поста премьер-министра
В парламенте Турции представили законопроект об изменении конституции и переходе страны к президентской республике. Документ был одобрен парламентским комитетом, представленным 316 депутатами правящей Партии справедливости и развития. Об этом пишет ТАСС.
Согласно проекту закона, пост премьер-министра устранят, а исполнительная власть перейдет к президенту и вице-президенту. Увеличится количество парламентариев – с 550 до 600, избираться в парламент можно будет с 18-летнего возраста.
Для принятия закона необходима поддержка более 330 депутатов. Если за него проголосуют, то после этого начнется подготовка к референдуму.
Ранее«Комментарии» писали о том, что в Турции начали судить участников путча.
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