Президент Польши посетил похороны водителя-поляка, убитого при теракте в Берлине

Анджей Дуда посетил траурные мероприятия как частное лицо

Сегодня президент Польши Анджей Дуда посетил похороны Лукаша Урбана — польского водителя, который был убит при теракте в Берлине. Похороны Урбана проходят в селе Бани в Западно-Поморском воеводстве Польши. Президент посетил мессу в местном костеле. Ранее пресс-служба Анджея Дуды уже высказывалась по поводу того, что президент посетит траурные мероприятия как частное лицо, которое хочет выразить соболезнования и сочувствие семье первой жертвы этого чудовищного террористического акта.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик протаранил толпу на рождественской ярмарке в Берлине. Погибли 12 человек, 49 – получили ранения. Позже в кабине грузовика нашли убитым польского водителя, у которого исполнитель теракта отобрал автомобиль.

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией.

Ранее "Комментарии" писали о том, что полиция отпустила из-под стражи 40-летнего тунисца, которого подозревали в причастности к совершению берлинского теракта.