УКРАИНА

МИР

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Президент Польши посетил похороны водителя-поляка, убитого при теракте в Берлине

0

Убитого водителя грузовика назвали первой жертвой берлинского теракта

Анджей Дуда посетил траурные мероприятия как частное лицо

Сегодня президент Польши Анджей Дуда посетил похороны Лукаша Урбана — польского водителя, который был убит при теракте в Берлине. Похороны Урбана проходят  в селе Бани в Западно-Поморском воеводстве Польши. Президент посетил мессу в местном костеле. Ранее пресс-служба Анджея Дуды уже высказывалась по поводу того, что президент посетит траурные мероприятия как частное лицо, которое  хочет выразить соболезнования и сочувствие семье первой жертвы этого чудовищного террористического акта.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик протаранил толпу на рождественской ярмарке в Берлине. Погибли 12 человек, 49 – получили ранения.  Позже в кабине грузовика нашли убитым  польского водителя, у которого исполнитель  теракта отобрал автомобиль.

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис  Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что полиция отпустила из-под стражи 40-летнего тунисца, которого подозревали в причастности к совершению берлинского теракта.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: теракт, польша, похороны

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Комиссия по расследованию крушения Ту-154 изучает 7 версий причин трагедии

Комиссия по расследованию крушения Ту-154 изучает 7 версий причин трагедии

"> ИГИЛ добрался до Украины

ИГИЛ добрался до Украины

"> В Британии накануне Рождества предотвратили теракт

В Британии накануне Рождества предотвратили теракт

"> Обнародовано «политическое завещание» берлинского террориста

Обнародовано «политическое завещание» берлинского террориста

Загрузка...

Последние новости

15:40

Из России выехало рекордное количество евреев

15:37

Вирусы начнут распространяться от компьютера к компьютеру

15:30

«Одесский припортовый завод» остановил производство

15:18

В Украину запретили ввоз антиукраинских книг

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Убийца из Овидиополя задержан

Убийца из Овидиополя задержан »

Донбасс

В городе на Донетчине тысячи переселенцев лишились соцвыплат

В городе на Донетчине тысячи переселенцев лишились соцвыплат »

Харьков

Харьковские правоохранители получили новые машины

Харьковские правоохранители получили новые машины »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.