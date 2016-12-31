Трамп восхитился умом Путина

Избранный президент США назвал решение президента РФ по американским дипломатам «отличным ходом»

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «отличным ходом» решение главы российского государства Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на санкции и выдворение 35 российских дипломатов.

«Отличный шаг с задержкой. Я всегда знал, что он очень умный!» – написал в пятницу Трамп в своем Twitter.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. Россия оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как «провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений».

Фото: Reuters/Alexander Zemlianichenko