УКРАИНА

МИР

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Трамп восхитился умом Путина

0

Путин объяснил, что в вопросе высылки дипломатов Москва не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии

Избранный президент США назвал решение президента РФ по американским дипломатам «отличным ходом»

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «отличным ходом» решение главы российского государства Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на санкции и выдворение 35 российских дипломатов.

«Отличный шаг с задержкой. Я всегда знал, что он очень умный!» – написал в пятницу Трамп в своем Twitter.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. Россия оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как «провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений».

Фото: Reuters/Alexander Zemlianichenko

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: США, дипломаты, Путин, Трамп

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> США спешно покидают 96 граждан РФ

США спешно покидают 96 граждан РФ

"> Порошенко опять не дождался поздравления от Путина

Порошенко опять не дождался поздравления от Путина

"> Россия не будет высылать американских дипломатов

Россия не будет высылать американских дипломатов

"> Трамп установил правила для своей администрации

Трамп установил правила для своей администрации

Загрузка...

Последние новости

13:22

В Шри-Ланке соорудили самую большую искусственную елку в мире

12:52

Для строительства СИЗО в Киеве и Львове ищут инвесторов

12:43

Смертники из ИГИЛ устроили два взрыва в Багдаде

12:34

Украинцы отоварились в онлайн-магазинах на $400 млн.

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

Украинцы скупились в онлайн-магазинах на $400 млн.

Украинцы скупились в онлайн-магазинах на $400 млн. »

Одесса

В Одессе задержали замначальника КЭЧ: он получал откат за ремонт казарм

В Одессе задержали замначальника КЭЧ: он получал откат за ремонт казарм »

Харьков

В январе откроется недельная школа астрономии

В январе откроется недельная школа астрономии »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.