Смертники из ИГИЛ устроили два взрыва в Багдаде

Число погибших приближается к тридцати, много раненых

Два взрыва прозвучали в субботу в утренний час пик в оживленном торговом багдадском районе ас-Синак. Погибли не менее 28 человек, ранения получили не менее 54 человек.

Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что первоначально полиция сообщила о взрыве двух придорожных бомб. После полиция привела новые данные: один из взрывов устроил смертник, во втором случае разорвалась заложенная взрывчатка. В итоге правоохранители заключили, что взрыв был устроен работавшими в паре смертниками.

Ответственность за двойной теракт в центре Багдада взяла на себя группировка «Исламское государство».

Фото: Reuters/ Ali al-Mashhadani