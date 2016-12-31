В Сеуле митингуют за отставку президента

Протесты охватили центральные районы города, полиция опасается столкновений

Очередной многочисленный митинг с требованием скорейшей отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе начался в Сеуле, сообщило агентство Киодо.

Митинг охватил центральные районы города, полиция опасается столкновений. Митинги с требованием отставки Пак Кын Хе проходят в южнокорейской столице уже десятую неделю подряд, всего в них, по оценкам организаторов, приняли участие до 10 млн. человек. Объявление импичмента президенту 9 декабря не остудило пыла протестующих, так как окончательное решение остается за Конституционным судом, который начнет рассмотрение дела 3 января (предварительные слушания уже состоялись).

Политический кризис в Южной Корее начался с того, что президент оказалась втянута в коррупционный скандал, в котором главным действующим лицом стала ее подруга Цой Сун Силь. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.

Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции. 9 декабря парламент страны проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Конституционный суд за полгода должен рассмотреть правомочность решения парламента об отстранении президента от власти. Если решение будет оставлено в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.

Фото: kyodonews.jp