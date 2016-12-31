В Сиднее в новогоднюю ночь устроили 12-минутное пиротехническое шоу (видео)

Встретить 2017 год и посмотреть на праздничный фейерверк собрались более миллиона человек

Ночное небо австралийского Сиднея озарилось в полночь на 1 января сотнями салютных вспышек в честь Нового года, передает телеканал ABCNews.

Встретить 2017 год и посмотреть на праздничный фейерверк в Сиднее собрались более одного миллиона человек. Устроенное властями пиротехническое шоу длилось 12 минут. За это время было запущено 12 тысяч салютных залпов, 25 тысяч салютных комет в сопровождении порядка 100 тысяч индивидуальных пиротехнических эффектов, в том числе масштабные подсветки и иллюминация городских достопримечательностей, включая знаменитый мост Харбор-Бридж (самый большой мост города) и знаменитое здание Сиднейского оперного театра.

По словам организаторов, фейерверки в форме луны и звезд были в честь музыкальной композиции Space Oddity певца Дэвида Боуи, который умер в этом году.

Посмотреть, как ночное небо в Новый год озаряется различными цветами радуги, смогли и жители Мельбурна – второго по величине города на Зеленом континенте. На праздничный фейерверк власти потратили 13,5 тонны пиротехнических средств на площади в восемь километров. Посмотреть в полночь на новогодний фейерверк в Мельбурне собрались 500 тысяч человек.