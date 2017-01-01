Трамп назвал несправедливыми обвинения России в причастности к кибератакам

Трамп усомнился в причастности России к кибератакам на выборах президента США
Избранный президент США Дональд Трамп усомнился в причастности России к кибератакам на выборах президента США. Об этом он сказал журналистам в своей резиденции Mar-a-Lago (Флорида), где встречал Новый год, сообщает Reuters.
Трамп сказал, что несправедливо обвинять Россию в причастности к кибератакам, если об этом неизвестно точно.
«Может быть, (взломы организовал) кто-то другой. Я знаю то, что об этом не знают и другие люди. Поэтому мы не можем быть уверены (в причастности России)», — сказал он.
Трамп добавил, что «во вторник или в среду» станет известна новая информация, которая связана с хакерскими атаками. Он не уточнил подробности.
Трамп также выразил надежду на то, что США будут поддерживать сотрудничество со многими странами, в том числе с Россией и Китаем.
В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама ввёл санкции в отношении России в связи с кибератаками. Под ограничения попали сотрудники Главного управления Генштаба и ФСБ. США также выдворили из страны 35 российских дипломатов.
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