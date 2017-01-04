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Мир

Жертвами Ким Чен Ына уже стали более 300 человек

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Молодой диктатор Северной Кореи использует казни, чтобы остаться у власти

Среди казненных – около 140 чиновников высшего ранга, военных и членов правящей Трудовой партии

С момента прихода ко власти в 2011 году северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить 340 человек, сообщает CNN со ссылкой на доклад южнокорейского Института стратегии национальной безопасности.

Южнокорейский аналитический центр в четверг опубликовал доклад под названием «Злоупотребление властью за пять лет правления Ким Чен Ына». В докладе подробно рассказывается о том, как молодой диктатор использует казни, чтобы остаться у власти.

Среди убитых – около 140 чиновников высшего ранга, военных и членов правящей Трудовой партии.

По словам старшего аналитика по вопросам обороны RAND Corporation Брюса Беннетта, за срок своего правления Ын продемонстрировал крайнюю степень жестокости. За пять лет он пять раз казнил министров обороны, в то время как его отец, Ким Чен Ир, за 17 лет своего правления делал это лишь три раза. Причем в двух случаях из трех министры умирали от старости.

Ранее в этом году за «недостойную позицию» на Народном собрании был казнен министр образования Ким Ён Джин. В 2015 году по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки был расстрелян министр обороны Хён Ён Чхоль. На казни присутствовала семья министра.

Фото: www.globallookpress.com

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Теги: Ким Чен Ын, Корея, казни, лидер

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