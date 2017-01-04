В США началась неделя избавления от подарков

Более половины купленных онлайн и возвращенных товаров оказывается на свалке

На протяжении первой недели нового года американцы вернут купленных товаров на $30 млрд. Это около 9% от всех товаров, купленных онлайн накануне новогодних праздников. Половина из них окажется на свалке. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на Quartz.

За неделю крупнейший почтовый сервис США UPS перевезет 5,8 млн. посылок с возвращенными товарами. Пик доставок приходится на 5 января. Этот день UPS называет «Национальным днем возврата» (National Returns Day).

Большинство из возвращенных товаров не попадут вновь обратно в магазины. Вместо этого их выбросят на свалку.

«Это серьезно повлияет на окружающую среду. Более 4 млрд. фунтов отходов в год появляется от возвращенных товаров в США», – утверждает Тобин Мур, основатель и генеральный директор Optoro, компании, специализирующейся на улучшении «реверсивной логистики».

По подсчетам Optoro, более половины возвращенных товаров снова попадают в магазины. Остальные из-за их состояния, повреждений, или просто открытой коробки выбрасывают на свалку.

Магазины могут вернуть товары их производителям или продать через свои аутлет-центры. Но чаще всего они продают товары по первоначальной цене дискаунтерам, которые сортируют их и перепродают другим посредниками.

В любом случае это более экономно, чем просто их выбросить.