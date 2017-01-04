ЦРУ и ФБР перенесли доклад Трампу о российских хакерах

Ранее Трамп пообещал, что поделится этой информацией с общественностью во вторник-среду – по итогам встречи с представителями спецслужб

Главы ЦРУ Джон Бреннан, ФБР Джеймс Коми и национальной разведки Джеймс Клэппер примут в пятницу участие в брифинге по проблеме «российских хакеров» с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщил представитель штаба избранного президента США Шон Спайсер.

«Я могу подтвердить, что они проведут брифинг для избранного президента в пятницу», – заявил Спайсер.

Изначально планировалось, что брифинг будет во вторник или в среду, однако позднее он был перенесен, в связи с чем Трамп выразил недоумение.

Ранее стало известно, что Трамп на этой неделе встретится с представителями американских спецслужб, которые представят ему информацию, на основании которой они обвинили Россию в попытках взлома компьютерных систем в США. Трамп в интервью журналу Hill пообещал, что поделится этой информацией с общественностью во вторник-среду.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах «попыткой делегитимизации» итогов выборов.

Президент РФ, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными», по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Фото: © EPA/Malte Christians