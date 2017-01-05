В Лондоне лошадь пыталась сесть в автобус

Полицейский оказывал помощь мужчине в автобусе, а его конь пытался подобраться ближе к хозяину

Фотографии лошади, которая пытается сесть в автобус, сделанные на улице Лондона, не на шутку удивили пользователей интернета. Снимки сделал и выложил в сеть мэр главного города острова Джерси Саймон Кроуфорд, ставший очевидцем события. Об этом пишет ВВС.

Как оказалось, в обычном рейсовом автобусе офицер конной полиции Дэн Смит оказывал помощь мужчине, которому внезапно стало плохо. Его конь Инвиктор все это время волновался и пытался подобраться поближе к полицейскому.

Позже представитель лондонской полиции заявил, что Инвиктор продемонстрировал, что он - надежный член команды.

Известно, что конная полиция ежедневно патрулирует улицы Лондона и реагирует на вызовы, как любое другое полицейское подразделение.

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