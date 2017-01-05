В Китае малыш утонул в бассейне пока его мама переписывалась в смартфоне (видео)

Обстоятельства трагедии изучает полиция

Жуткий случай произошел в одном из китайских аквапарков. Камеры наблюдения запечатлели как утонул четырехлетний малыш. При этом, пока ребенок беспомощно барахтался в воде, его мама стояла спиной к нему вела переписку в смартфоне.

Обстоятельства трагедии изучает полиция. Правоохранители выясняют, почему ребенок находился в воде без спасательного жилета, куда смотрели спасатели и чем занималась мама ребенка.

Ранее «Комментарии" писали о том, что фанат «Манчестер Юнайтед» умер во время матча.