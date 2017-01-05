Обстоятельства трагедии изучает полиция
Жуткий случай произошел в одном из китайских аквапарков. Камеры наблюдения запечатлели как утонул четырехлетний малыш. При этом, пока ребенок беспомощно барахтался в воде, его мама стояла спиной к нему вела переписку в смартфоне.
Обстоятельства трагедии изучает полиция. Правоохранители выясняют, почему ребенок находился в воде без спасательного жилета, куда смотрели спасатели и чем занималась мама ребенка.
Ранее «Комментарии" писали о том, что фанат «Манчестер Юнайтед» умер во время матча.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
20:40
В Китае малыш утонул в бассейне пока его мама переписывалась в смартфоне (видео)
|
20:25
|
19:24
|
19:23
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0