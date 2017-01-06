Премьер-министра Израиля подозревают в получении дорогих подарков

Нетаньяху отрицает обвинения по поводу взяточничества и называет их безосновательными
Появились некоторые подробности подозрений, выдвигаемых против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Как передает Второй канал ИТВ, Нетаньяху якобы регулярно в течение семи-восьми лет получал в подарок от миллиардера, кинопродюсера Арнона Мильчена упаковки дорогих сигар общей стоимостью в несколько тысяч шекелей. За несколько лет, считают следователи, таких подарков собралось на несколько сотен тысяч шекелей.
Помимо этого Мильчен якобы дарил Нетаньяху и бутылки с дорогими алкогольными напитками. В частности, Саре Нетаньяху была преподнесена бутылка дорогого шампанского.
Вчера в резиденции премьера проходил второй допрос. Первый состоялся 2 января, и на нем Нетаньяху были заданы вопросы о подарках. Полиция также допросила свидетелей по этому делу как в Израиле, так и за рубежом.
Нетаньяху подозревается в получении подарков от двух бизнесменов. Судя по предварительной информации, это Мильчен и Рон Лаудер – давние приятели премьерской четы.
Супруги Нетаньяху утверждают, что речь идет о символических подарках от старых друзей.
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Теги: подарки, коррупция, Нетаньяху, премьер-министр, Израиль
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