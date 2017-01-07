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В Чехии оправдали метателя яиц

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Одно из брошенных в президента Чехии яиц попало в президента Германии Йоахима Гаука

Пражский суд постановил, что бросание яиц в президента – не преступление

Суд района Прага-2 постановил, что действия одного из участников митинга 17 ноября 2014 года, который бросал яйца в выступавшего президента республики Милоша Земана, являются не преступлением, а проступком и подлежат административному наказанию, сообщило Чешское ТВ.

«Мужчина бросал яйца в Милоша Земана 17 ноября 2014 года в пражском районе Албертов при открытии памятной доски к 25-летию падения коммунистического режима. Полиция после митинга задержала двух человек, один из которых был вскоре оправдан. Ныне, при рассмотрении дела бросавшего яйца мужчины, суд пришел к выводу, что он совершил проступок, который наказывается в административном порядке», – говорится в сообщении.

Во время выступления Земана на митинге в Албертове некоторые присутствовавшие, в основном студенты, освистали президента, выражая свое недовольство его тогдашними высказываниями о ситуации в Украине, пристрастием к алкоголю и вульгарным словам, использованным во время радиоинтервью по отношению к участницам скандальной российской женской панк-группы Pussy Riot. А одно из брошенных в Земана яиц попало в президента Германии Йоахима Гаука, который находился на трибуне рядом с главой Чехии.

Действия бросавшего яйца мужчины полиция поначалу посчитала проступком и передала дело для рассмотрения руководству района Прага-2, которое пришло к выводу, что действия данного человека на митинге не содержали мотива преступления или даже проступка. Однако позднее районная администрация пересмотрела свой вердикт и вернула дело в руки полиции. В октябре 2016 года дело было передано в прокуратуру района Прага-2, а потом в суд.

В ноябре 2016 года группа из 60 депутатов чешского парламента, в которую вошли представители как правящих, так и оппозиционных партий, выступила с предложением вернуть в республиканское законодательство уголовное наказание за публичное оскорбление главы государства.

Позднее, под влиянием острой критики со стороны многих политиков и представителей общественности, значительная часть депутатов отозвала свои подписи под предложенным законопроектом. В связи с этим экс-министр юстиции Йиржи Поспишил заявил, что появление подобного параграфа «попахивает возвращением к коммунистическим временам охраны больших бонз».

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Теги: Прага, президент, яйца, Земан, суд

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