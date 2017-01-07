Путинская массовка колесит за президентом по стране: в соцсетях опубликовали фотодоказательства

Путинская массовка колесит за президентом по стране

Сегодня, 7 января, в соцсетях были опубликованы снимки, на которых президент Путин посетил российских рыбаков и побывал на церковном богослужении. Пользователи обратили внимание на лица четырех человек, которые присутствуют на обоих снимках. Своими наблюдениями они поделились в соцсети Facebook, передает «Диалог.UA».

«Путины меняются, а «народ» один и тот же», - написал Alex Noinets. https://www.facebook.com/profile.php?id=100010578281118&hc_ref=SEARCH

В комментариях пользователи поделились еще одним снимком, на котром увидели знакомое лицо с путинской массовки. «Они из фан-зоны», - шутят подписчики в комментариях под фото.

Отметим, что снимок с рыбаками появился в СМИ осенью 2016 года и был сделан на острове Липно в Новогородской области. Второй же снимок был сделан на праздничном богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря и

опубликован пресс службой кремля .

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Пользователи соцсетей выяснили, что блондинка, играющая роль рыбачки, на самом деле -заместитель гендиректора компании «Еврохимсервис» Лариса Сергухина.