УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Путинская массовка колесит за президентом по стране: в соцсетях опубликовали фотодоказательства

0

Путинская массовка колесит за президентом по стране: в соцсетях опубликовали фотодоказательства

Путинская массовка колесит за президентом по стране

Сегодня, 7 января, в соцсетях были опубликованы снимки, на которых президент Путин посетил российских рыбаков и побывал на церковном богослужении. Пользователи обратили внимание на лица четырех человек, которые присутствуют на обоих снимках. Своими наблюдениями они поделились в соцсети Facebook, передает «Диалог.UA».

«Путины меняются, а «народ» один и тот же», - написал Alex Noinets.  https://www.facebook.com/profile.php?id=100010578281118&hc_ref=SEARCH

В комментариях пользователи поделились еще одним снимком, на котром увидели знакомое лицо с путинской массовки. «Они из фан-зоны», - шутят подписчики в комментариях под фото.

Отметим, что снимок с рыбаками появился в СМИ осенью 2016 года и был сделан на острове Липно в Новогородской области. Второй же снимок был сделан на праздничном богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря и

опубликован пресс службой кремля .

.

 

Пользователи соцсетей выяснили, что блондинка, играющая роль рыбачки, на самом деле -заместитель гендиректора компании «Еврохимсервис» Лариса Сергухина.

 

 

 

 

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: рыбаки, Путин

Версия для печати
Загрузка...

Последние новости

19:05

Брати Гадюкіни поздравили с Рождеством христовым

18:40

Путинская массовка колесит за президентом по стране: в соцсетях опубликовали фотодоказательства

18:37

Сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею

17:45

Китай может в будущем принимать матчи регулярного чемпионата НХЛ

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

В центре Одессы произошел сильный пожар (ВИДЕО)

В центре Одессы произошел сильный пожар (ВИДЕО) »

Харьков

Впервые за два месяца суд продолжил изучение материалов дела о теракте у Дворца спорта

Впервые за два месяца суд продолжил изучение материалов дела о теракте у Дворца спорта »

Донбасс

Украинцы начинают отмечать Рождество. Традиции и обычаи праздника

Украинцы начинают отмечать Рождество. Традиции и обычаи праздника »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.