На Марсе нашли новые доказательства существования инопланетян

Последние из опубликованных NASA снимки с зонда Curiosity содержат доказательства внеземной жизни. Ученые разглядели на изображении не просто космический корабль, а даже полуистлевшие тела внеземных существ.

Уфологи обнаружили на снимках Марса космический корабль и тела двух инопланетян.

Отметим, что фотографии сделаны зондом Curiosity и опубликованы NASA. В целом на них нет ничего особенного, просто марсианская порода: камни, грунт, неровности. Однако опытные уфологи сумели разглядеть в этих изваяниях очертания летающей тарелки.

Неподалеку от нее находятся еще два необычных объекта, которые похожи на полуистлевшие тела инопланетян: по словам уфологов, можно разглядеть даже очертания ребер.

В NASA подобные заявления, как и прежде, не комментируют, так как они не первые и, скорее всего, не последние. Прежде уфологи находили на Марсе не только останки живых существ, но и аналоги древних японских гробниц.

Рассмотреть ближе загадочные предметы можно будет только при следующем приближении марсохода.