Египет выпустит супердешевый автомобиль

Египетские промышленники намерены в этом году представить автомобиль, который полностью будет сделан в Египте и будет иметь рекордно низкую стоимость. Об этом заявил министр госсектора и общественных работ Египта Ашраф аш-Шаркауи

Технические характеристики, размеры и даже название автомобиля держатся в тайне и пока обсуждаются на уровне слухов, но зато уже объявлена дата его презентации — 30 июня 2017 года. «Корпорация «Ан-Наср» уже ведёт переговоры для создания новой модели при участии иностранных конструкторов, презентация назначена на 30 июня 2017 года», - сообщает египетское издание «Аль-Ахрам Эбдо».

Необходимость создания чисто египетского авто в стране с населением более 92 миллионов человек назрела уже давно. Спрос будет, никто в этом не сомневается. Уже изучены предпочтения египетских водителей по объёму машины, дизайну.