Китай испытал самолет на экологически чистом водородном топливе

Китай стал третьей страной в мире, где испытали самолеты на водородных топливных элементах
Первый испытательный полет самолета на экологически чистом водородном топливе провели китайские специалисты. Об этом пишет ВВС.
Тестовый полет осуществили в городе Шэньян на северо-востоке Китая.
Известно, что самолет смог набрать высоту 320 метров. Машину создали специалисты Даляньского бюро химических исследований Академии наук Китая и Ляонинского авиационного научно-исследовательского института на базе двухместного электросамолета RX1E.
Водородный топливный элемент, которым оснащен самолет, способен вырабатывать мощность в 20 кВт. На борту имеются дополнительные аккумуляторы, которые подзаряжаются во время полета.
По словам разработчиков, за время вредных выбросов в атмосферу не зафиксировано.
Любопытно, что испытания самолетов на водородном топливе уже проходили в США и Германии.
Ранее «Комментарии» писали о том, что в США создают системы оружия с искусственным интеллектом, с помощью которых хотят радикально изменить ход боевых действий.
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