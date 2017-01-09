Китай испытал самолет на экологически чистом водородном топливе

Китай стал третьей страной в мире, где испытали самолеты на водородных топливных элементах

Первый испытательный полет самолета на экологически чистом водородном топливе провели китайские специалисты. Об этом пишет ВВС.

Тестовый полет осуществили в городе Шэньян на северо-востоке Китая.

Известно, что самолет смог набрать высоту 320 метров. Машину создали специалисты Даляньского бюро химических исследований Академии наук Китая и Ляонинского авиационного научно-исследовательского института на базе двухместного электросамолета RX1E.

Водородный топливный элемент, которым оснащен самолет, способен вырабатывать мощность в 20 кВт. На борту имеются дополнительные аккумуляторы, которые подзаряжаются во время полета.

По словам разработчиков, за время вредных выбросов в атмосферу не зафиксировано.

Любопытно, что испытания самолетов на водородном топливе уже проходили в США и Германии.

Ранее «Комментарии» писали о том, что в США создают системы оружия с искусственным интеллектом, с помощью которых хотят радикально изменить ход боевых действий.