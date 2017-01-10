Верховный суд Венесуэлы не принял отставку президента Мадуро

Оппозиция считает, что Мадуро привел страну к кризису, парламент объявил президента «оставившим свой пост»

Решение парламента Венесуэлы об отставке президента страны Николаса Мадуро было заблокировано Верхоным судом Венесуэлы. Об этом сообщает «112 Украина».

Напомним, парламент Венесуэлы объявил президента «оставившим свой пост». Оппозиция обвинила Мадуро в том, что его политика привела к экономическому кризису. В стране - дефицит продуктов, воды, электричества. Все это сопровождается голодными бунтами.

Однако суд указал на то, что законодатели не имеют права принимать решения, выходящие за рамки конституции, и «призывать или совершать действия, нарушающие общественный порядок, подстрекающие против властей и государственных органов, а также иные действия, за пределами конституции и правового правопорядка».

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Венесуэле сообщили о государственном перевороте.