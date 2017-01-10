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Мир

В армии США официально прописались хиджаб и тюрбан

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Американским военным разрешили носить бороды, тюрбаны и хиджабы

Новые правила отныне распространяются на военнослужащих всех рангов

Женщинам, проходящим службу в армии США, официально разрешили носить хиджаб, который, между прочим, должен делаться из огнеупорной ткани в цвете, «близко напоминающим установленный цвет униформы», то же касается тюрбанов и бород, сообщает The Independent.

По новым правилам, как отмечает издание, солдатам разрешается носить бороды, тюрбаны и хиджабы в том случае, если они «не представляют конкретной угрозы, которая не может быть устранена разумными мерами». Также предусматривается ношение хиджабов и тюрбанов в маскировочных цветах.

Правила отныне распространяются на военнослужащих всех рангов. Секретарь армии отметил, что данный вопрос активно рассматривается командованием с 2009 года.

«Армия пересмотрела свою политику с целью гарантировать возможность служить любому квалифицированному солдату, независимо от его вероисповедания», – заявил представитель войск США.

По данным газеты, нововведение особо приветствовали сикхи. Ранее традиционные для их религии тюрбаны разрешило носить руководство полиции Нью-Йорка.

Фото: wikipedia.org

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Теги: военные, хиджаб, тюрбан, армия, США

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