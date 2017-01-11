В США вынесен смертный приговор для убийцы чернокожих американцев

22-летний приговоренный потребовал новых адвокатов, чтобы они добились пересмотра дела
К смертной казни приговорил суд присяжных 22-летнего Диланна Руфа за убийство девяти чернокожих американцев в церкви в городе Чарлстон ( Южная Каролина).
Присяжные совещались почти три часа и пришли к выводу, что поводом для совершения преступления послужила расовая ненависть.
Подсудимый Руф в содеяном не раскаялся и заявил присяжным: «Я чувствовал, что должен был сделать это, и я до сих пор чувствую, что должен был сделать это».
В июне 2015 года тогда еще 20-летний Дилан Руф напал на прихожан Африканской методистской епископальной церкви Эмануэль. Он открыл стрельбу и убил девять человек.
После своего задержания Руф заявил полицейским, что хотел начать расовую войну.
В декабре, когда присяжные принимали решение о виновности Руфа, он все это время сидел и смотрел в одну точку. А на заседании суда 10 января он заявил присяжным, что не видит ничего хорошего в том, если они решат сохранить ему жизнь. Однако после оглашения вердикта суда Руф потребовал других адвокатов, чтобы они добились пересмотра дела.
В США смертная казнь является высшей мерой наказания в 31 штате. В Южной Каролине помимо смертельной инъекции, применяется и казнь на электрическом стуле.
В 2016 году в США казнили 20 преступников.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в США заметили тенденцию к снижению числа смертных казней.
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Теги: США, смертная казнь
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