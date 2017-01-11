УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

В США вынесен смертный приговор для убийцы чернокожих американцев

0

Руф убил девять человек из-за расовой ненависти

22-летний приговоренный потребовал новых адвокатов, чтобы они добились пересмотра дела

К смертной казни приговорил суд присяжных 22-летнего Диланна Руфа за убийство девяти чернокожих американцев в церкви в городе Чарлстон ( Южная Каролина).

Присяжные совещались почти три часа и пришли к выводу, что  поводом для совершения преступления послужила расовая  ненависть.

Подсудимый Руф в содеяном не раскаялся и заявил присяжным: «Я чувствовал, что должен был сделать это, и я до сих пор чувствую, что должен был сделать это».

В июне 2015 года тогда еще 20-летний Дилан Руф  напал на прихожан Африканской методистской епископальной церкви Эмануэль. Он открыл стрельбу  и убил девять человек. 

После своего задержания Руф заявил полицейским, что  хотел начать расовую войну.

В декабре, когда присяжные принимали решение о виновности Руфа, он все это время сидел и смотрел в одну точку.  А на заседании суда 10 января он заявил присяжным, что не видит ничего хорошего в том, если они решат сохранить ему жизнь. Однако после оглашения вердикта суда Руф потребовал других адвокатов, чтобы они добились пересмотра дела.

В США смертная казнь  является высшей мерой наказания в 31 штате. В  Южной Каролине помимо смертельной инъекции, применяется и казнь на электрическом стуле.

В 2016 году в США казнили 20 преступников.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в США заметили тенденцию к снижению числа смертных казней.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: США, смертная казнь

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Жертвами Ким Чен Ына уже стали более 300 человек

Жертвами Ким Чен Ына уже стали более 300 человек

"> Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

"> В США заметили тенденцию к снижению числа смертных казней

В США заметили тенденцию к снижению числа смертных казней

"> Суд присяжных признал вину 22-летнего американца, убившего девять человек

Суд присяжных признал вину 22-летнего американца, убившего девять человек

Загрузка...

Последние новости

10:23

«Карпаты» покинули Пятеро футболистов

10:09

В США вынесен смертный приговор для убийцы чернокожих американцев

09:55

Google начнет тестировать беспилотные автомобили

09:50

Медики сообщили, как легко излечится от артрита

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Полицейские задержали банду телефонных мошенников в Одессе

Полицейские задержали банду телефонных мошенников в Одессе »

Донбасс

Донетчане жалуются на открытое мародерство под Дебальцево - "ИС"

Донетчане жалуются на открытое мародерство под Дебальцево - "ИС" »

Харьков

На Гоптовке задержали перевозчика марихуаны

На Гоптовке задержали перевозчика марихуаны »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.