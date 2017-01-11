Жириновский предложил переписать гимн России

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский выступая на пленарном заседании нелегитимной Госдумы предложил сократить гимн России, при этом изменив его текст.

Он считает, что гимн слишком ддинный.

«Мне кажется, надо поправить. Шесть куплетов - получается очень долго, оставить три куплета и припев четвертым. Пусть комитет по культуре этим займется», - отметил опальный политик.

По его утверждению, «содержание гимна также не самое лучшее».

«Гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна. Там про страну вообще ни слова не сказано», - добавил Жириновский.