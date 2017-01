Глава МИД Канады оказалась в санкционных списках России

Канадка украинского происхождения, которая стала главой Министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд оказалась в интересной для международной практики ситуации,а именно: она находится в санкционном списке России, и по этой причине она не сможет въехать в эту страну.

Она оказалась в санкционных списках России «введенных в ответ на дискриминационные меры Оттавы». В список входят 13 канадских официальных лиц, депутатов парламента и общественных деятелей. Им закрыт въезд в Россию еще с 2014 года. Это стало ответом на антироссийские санкции, введенные Канадой из-за ситуации в Крыму и Донбассе.

Чтобы разрешить ситуацию, в МИД России не исключают, что вычеркнут Фриланд из черного списка.

«Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка - это вопрос взаимности и зеркальности... Мы готовы к взаимодействию с Канадой по всем направлениям — к улучшению отношений, к прекращению санкционных войн. Но не мы их начинали. Вопрос к Оттаве», - сообщил источник в МИД России.

В российском ведомстве также отметили, что санкции не помешают встречам Фриланд с Лавровым или другими официальными лицами России на международных площадках.

Как сообщали «Комментарии»,

Христя Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.

Карьеру Фриланд начинала в Украине в качестве стрингера Financial Times, The Washington Post и The Economist.

Потом она работала в Financial Times в Лондоне заместителем редактора, редактором британских новостей, начальником московского бюро, корреспондентом в Восточной Европе, редактором уикенд-издания и редактором FT.com.

Впоследствии она объявила о намерении баллотироваться на выборах в парламент Канады от Либеральной партии.

15 сентября 2013 года Фриланд выиграла внутрипартийные праймериз и была избрана в парламент.