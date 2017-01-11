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Мир

Эстонцы научат американцев воевать на лыжах

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Курс, которым руководит разведывательный батальон Сил обороны Эстонии, проходят около 40 военнослужащих США

Военнослужащие из США начали обучение ведению боевых действий в зимних условиях

Дислоцированные на эстонской военной базе в Тапа военнослужащие из США начали обучение ведению боевых действий в зимних условиях, сообщил в среду Главный штаб Сил обороны Эстонии.

Американцы должны освоить ходьбу на лыжах, а также правильный подбор необходимой одежды и питания в холодном климате. Всего курс, которым руководит разведывательный батальон Сил обороны, проходят около 40 военнослужащих США.

«Мы учимся постепенно – как стоять, двигаться, падать на лыжах, позже начнутся стрелковые упражнения и поход в полном снаряжении», – сообщил проводящий курс капитан Кайдо Кивистик, добавив, что многие военнослужащие США впервые в жизни увидели снег, но они справляются и получают удовольствие от зимних условий.

Командир взвода, лейтенант войск США Уинстон Болдт отметил, что американцам трудно дается ходьба на лыжах. «Половина моих подчиненных никогда не стояли на лыжах, на первых порах поиск и сохранение равновесия являются для них одним из главных вызовов. Но нам весело, каждый новый навык повышает нашу боеспособность и делает из нас лучших военных», –сказал Болдт.

Рота 503-го пехотного полка 173-й воздушно-десантной бригады в порядке ротации прибыла в Эстонию в сентябре 2016 года и будет находиться в республике до начала февраля.

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Теги: Эстония, США, военнослужащие, лыжи

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