Дочь Трампа рассказала, почему уходит из бизнеса

Иванка Трамп намерена сосредоточиться на детях и на служении стране

Дочь избранного президента США Иванка Трамп намерена отойти от руководящей роли в Trump Organization и передать управление своим дизайнерским брендом для того, чтобы вплотную заняться детьми и служением стране.

«Когда мой отец получит полномочия 45-го президента США, я возьму формальный отпуск в Trump Organization и в моем одноименном бренде одежды и аксессуаров. Я больше не буду принимать участия в управлении операциями в этих компаниях», - написала Иванка Трамп на своей странице в Facebook .

Также дочь президента сообщила, что первое время посвятит своим трем маленьким детям, чтобы помочь им адаптироваться после переезда в новый дом и привыкнуть к новым учебным заведениям.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Трамп назначил своего зятя старшим советником.