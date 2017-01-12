В Германии снеговик остановил поезд

Полиция ищет троих неизвестных, слепивших снеговика на рельсах

Полиция Германии разыскивает троих неизвестных, слепивших снеговика на железнодорожных путях в немецком городе Везенберг в Мекленбурге-Передней Померании.

Дело в том, что машинист одного из поездов вынужден был применить экстренное торможение, очевидно, приняв за человека полутораметровую фигуру из снега.

В результате резкого торможения никто не пострадал, однако тормозной системе нанесен ущерб в размере примерно пяти тысяч евро.

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