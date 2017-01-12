Террористическая группировка показала видео с похищенным немцем

Террористы требуют от властей Германии выкуп за похищенного мужчину в противном случае грозят его казнить

Связанная с ИГИЛ действующая на юге Филиппин террористическая группировка «Абу Сайяф» разместила видео, на котором , предположительно , запечатлен гражданин Германии, похищенный боевиками в ноябре 2016 года. Об этом сообщает Reuters.

Еще в начале минувшего ноября эта группировка заявила о захвате в заложники двух граждан Германии. В руках экстремистов оказались 70-летний Юген Кантнер и его спутница Сабрина, которая позднее скончалась от полученных ран.

На видео предположительно Юген Кантнер стоит у свежевырытой могилы. За его спиной боевики в масках и с винтовками в руках угрожают немецкому правительству. В частности они требуют заплатить выкуп за гражданина Германии, или он будет обезглавлен.

Известно, что на счету радикальной группировки «Абу Сайяф», которую считают филиппинской ячейкой международной террористической сети «Аль-Каида», десятки крупнейших терактов на Филиппинах.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в лондонском аэропорту задержали подозреваемого в подготовке теракта.