В Украине запретили еще два российских телеканала

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания изъял российский телеканал «Дождь» из перечня иностранных программ, а также на три месяца прекратил ретрансляцию на территории Украины телеканала «Телеклуб» В первом случае Нацсовет мотивировал свое решение тем, что содержание телеканала «Дождь» не отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

Отмечается, что «Дождь» транслировал в эфире запрещенную в Украине рекламу и информацию, которая посягает на территориальную целостность страны ("Дождь» изображает Крым как территорию Российской Федерации). Решение об изъятии должно вступить в силу через месяц после опубликования.

На телеканале «Телеклуб» Нацсовет зафиксировал трансляцию запрещенных украинским законодательством фильмов российского производства.

Напомним, по состоянию на 22 декабря 2016 года так называемый «список адаптированных каналов» насчитывал 156 иностранных телеканалов. После удаления «Дождя» и временного запрета «Телеклуб» украинским провайдерам разрешены для ретрансляции 154 иностранных телеканалов.