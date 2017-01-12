В республику Палау не будут пускать бедных

В республике Палау, которая является ассоциированным с США государство в Филиппинском море Тихого океана президент решил сократить турпоток малообеспеченных туристов и представил законопроект, согласно которому на острове будут строиться исключительно дорогие пятизвездочные отели.

Президент Палау Томас Ременгесау заявил, что турпоток конечно же сильно упадет, однако в замен этого на остров будут приезжать только обеспеченные граждане.

Кроме того, он призвал владельцев гостиниц самостоятельно развивать туристическую инфраструктуру, строить дороги и создавать системы очистки воды, а ответ на такие шаги, бизнесмены от властей получат вознаграждение в виде льгот и различного рода финансовых послаблений.

Отмечается, что из-за большого наплыва туристов на острове очень страдает природа, в частности коралловые рифы.

Больше всего остров посещают туристы из Китая, которые на отдыхе тратят скромные суммы.