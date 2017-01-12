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Мир

Выяснилось, кто «слил» скандальное досье на Трампа

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Стало известно имя составителя «сенсационного» досье на Трампа

Составителем скандального досье на избранного президента США Дональда Трампа стал бывший британский разведчик Кристофер Стил.

52-летний Кристофер Стил является директором лондонской фирмы Orbis Business Intelligence Ltd., которая занимается расследованиями.

Кроме создания скандального досье, Стил разработал план, как передать информацию правоохранительным органам в США и Европе, в том числе ФБР.

Отмечается, что в 90-х Стил был назначен на должность второго секретаря в посольство Великобритании в Москве. 

Как сообщали «Комментарии», ранее стало известно о том, что 10 января был обнародован доклад о «компрометирующих фактах" на Трампа в котором представлены «конкретные, неподтвержденные и непроверенные» сообщения о контактах помощников Трампа с российскими оперативниками, а также информация о «половых актах», зафиксированных россиянами.  

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Источник: «The Wall Street Journal», «Forbes»,

Теги: досье, Трамп

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   © «Комментарии:», 2016

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