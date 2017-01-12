Выяснилось, кто «слил» скандальное досье на Трампа

Составителем скандального досье на избранного президента США Дональда Трампа стал бывший британский разведчик Кристофер Стил.

52-летний Кристофер Стил является директором лондонской фирмы Orbis Business Intelligence Ltd., которая занимается расследованиями.

Кроме создания скандального досье, Стил разработал план, как передать информацию правоохранительным органам в США и Европе, в том числе ФБР.

Отмечается, что в 90-х Стил был назначен на должность второго секретаря в посольство Великобритании в Москве.

Как сообщали «Комментарии», ранее стало известно о том, что 10 января был обнародован доклад о «компрометирующих фактах" на Трампа в котором представлены «конкретные, неподтвержденные и непроверенные» сообщения о контактах помощников Трампа с российскими оперативниками, а также информация о «половых актах», зафиксированных россиянами.