В Португалии будут штрафовать за невежливость

Отныне португальцы обязаны оказывать особое внимание инвалидам, пожилым людям, беременным и гражданам с детьми
С 27 декабря 2016 года вступило в силу постановление, который распространяется на всех государственных и частных лиц. Отныне все обязаны проявлять особое внимание лицам с ограниченными возможностями или инвалидностью, пожилым, беременным и людям в сопровождении детей до 2 лет.
Если раньше не уступать таким людям очередь в супермаркетах, например, или место в общественном транспорте считалось невежливым, то с 27 декабря такая толстокожесть карается штрафом.
Обеспечивать приоритетное обслуживание должны все лица: государственные и частные, индивидуальные и коллективные.
Исключение составляют случаи приема или очередей, созданных на основании предварительной записи.
Штрафы варьируются в пределах 50–500 евро или 100–1000 евро в зависимости от того, является субъект физическим или юридическим лицом.
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Теги: Португалия, инвалид, транспорт, штраф
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