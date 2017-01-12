В Португалии будут штрафовать за невежливость

Отныне португальцы обязаны оказывать особое внимание инвалидам, пожилым людям, беременным и гражданам с детьми

С 27 декабря 2016 года вступило в силу постановление, который распространяется на всех государственных и частных лиц. Отныне все обязаны проявлять особое внимание лицам с ограниченными возможностями или инвалидностью, пожилым, беременным и людям в сопровождении детей до 2 лет.

Если раньше не уступать таким людям очередь в супермаркетах, например, или место в общественном транспорте считалось невежливым, то с 27 декабря такая толстокожесть карается штрафом.

Обеспечивать приоритетное обслуживание должны все лица: государственные и частные, индивидуальные и коллективные.

Исключение составляют случаи приема или очередей, созданных на основании предварительной записи.

Штрафы варьируются в пределах 50–500 евро или 100–1000 евро в зависимости от того, является субъект физическим или юридическим лицом.