УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

В Балтиморе жертвами пожара стали шестеро маленьких детей

0

Когда пожарные приехали на место ЧП, дом уже был весь объят огнем

Трехэтажный дом многодетной семьи во время пожара обрушился, в трагедии выжила только мать с тремя детьми, отец в это время был на работе

В Балтиморе (США) в крупном пожаре погибли шестеро детей.  Об этом сообщает The New York Times.

Спасатели извлекли из-под обломков сгоревшего и обрушившегося дома  девятимесячного  мальчика, двухлетнего мальчика, двух  трехлетних  девочек-двойняшек и еще двух девочек  десяти и одиннадцати лет.

Их мать и еще трое детей успели покинуть дом и сейчас находятся в больнице с ожогами. 

Известно, что восьмилетняя выжившая девочка помогла выбраться из горящего дома двум своим младшим братьям.

Отец семейства во время пожара  был на работе.  Когда на место бедствия прибыли пожарные, то трехэтажный дом уже был объят огнем. Сначала  рухнул  третий этаж, а затем второй этаж обрушился на первый. 

Причины пожара выясняют.  

Ранее «Комментарии" писали о том, что в США черепаха сожгла два дома.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: гибель, дети, США, пожар

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В США черепаха устроила пожар

В США черепаха устроила пожар

"> В Сумах пылает спортивный клуб (видео)

В Сумах пылает спортивный клуб (видео)

"> В Саратове взлетела на воздух жилая многоэтажка

В Саратове взлетела на воздух жилая многоэтажка

"> В Одессе бывшие участники АТО взорвали дом

В Одессе бывшие участники АТО взорвали дом

Загрузка...

Последние новости

09:06

Сборные Украины по волейболу узнали соперников по Евролиге

09:05

В Балтиморе жертвами пожара стали шестеро маленьких детей

09:02

Adobe занялся разработкой голосового помощника

08:44

Генпрокурор Луценко намерен в суде поддержать обвинение Януковича в госизмене

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

В Харькове на машину упал фонарь уличного освещения

В Харькове на машину упал фонарь уличного освещения »

Донбасс

На Луганщине вводятся новые ограничения на блокпостах

На Луганщине вводятся новые ограничения на блокпостах »

Запорожье

Серия взломов авто произошла ночью в Запорожье

Серия взломов авто произошла ночью в Запорожье »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.