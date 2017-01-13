В Балтиморе жертвами пожара стали шестеро маленьких детей

Трехэтажный дом многодетной семьи во время пожара обрушился, в трагедии выжила только мать с тремя детьми, отец в это время был на работе

В Балтиморе (США) в крупном пожаре погибли шестеро детей. Об этом сообщает The New York Times.

Спасатели извлекли из-под обломков сгоревшего и обрушившегося дома девятимесячного мальчика, двухлетнего мальчика, двух трехлетних девочек-двойняшек и еще двух девочек десяти и одиннадцати лет.

Их мать и еще трое детей успели покинуть дом и сейчас находятся в больнице с ожогами.

Известно, что восьмилетняя выжившая девочка помогла выбраться из горящего дома двум своим младшим братьям.

Отец семейства во время пожара был на работе. Когда на место бедствия прибыли пожарные, то трехэтажный дом уже был объят огнем. Сначала рухнул третий этаж, а затем второй этаж обрушился на первый.

Причины пожара выясняют.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в США черепаха сожгла два дома.